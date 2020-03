कोरोना: पुलिस कर रही थी चेकिंग, तो लड़की ने कर दी ओछी हरकत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। भारत में भी कोरोना ने हाए तोबा मचा दी है। जिसके चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे देश को अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन (lockdown) कर दिया है।

2 साल पहले नेटफ्लिक्स की इस सीरीज हुआ था कोरोना वायरस का जिक्र, हूबहू दुनिया में हो रहा है वैसा

पुलिस लोगों को समझा रही है कि घर में ही रहें। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस ने एक महिला की कार को चेकिंक के लिए रोका। जैसी ही गाडी रूकी तो महिला ने तुरंत पुलिसवाले के हाथ को चाट लिया।

Fraying nerves on Day 4 of the lockdown in West Bengal.



An altercation with the police in Salt Lake town saw a person lick an officer. pic.twitter.com/ykaThwqO98