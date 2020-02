हिरण को खाना खिलाना महिला को पड़ा महंगा, भरना होगा 40 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। यूं तो जानवरों की सेवा करना और उन्हें खाना खिलाना (offering food) पुण्य का काम होता है, लेकिन अमेरिका (America) के कोलोराडो में एक महिला को ऐसा करना भारी पड़ गया। उन पर 550 डॉलर (लगभग 39,200 रुपये) का जुर्माना ठोका गया है। बताया जाता है कि महिला ने तीन हिरण (Deer) को अपने घर के लिविंग रूम में बुलाकर खाना खिलाया था।

बताया जाता है कि महिला के घर के पीछे के आंगन में जंगली हिरण का एक झुंड आ गया था तो महिला ने उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया। क्यूट से हिरण को देख महिला ने उन्हें खाने के लिए ब्रेड और फल दिए। भूखे हिरणों ने सब जल्दी-जल्दी खा लिया। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया।

पार्क और वन्यजीव अधिकारियों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने महिला के खिलाफ कार्रवाई की। CPW NE Region ने अपने ट्विटर हैंडल पर महिला का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,‘जंगली जानवरों को इस तरह से खिलाना बेहद गलत है। इसे रोकने की जरूरत है क्योंकि जाने अनजाने इससे जीव और व्यक्ति दोनों को खतरा हो सकता है।’ इस मामले पर ‘स्टॉप फीडिंग वाइल्डलाइफ’ नाम से भी ट्वीट किया गया। इस पर कई लोगों ने अलग-अलग टिप्पणियां दी। कुछ लोगों को लगता है कि हिरणों को घर बुलाकर खिलाना बिलकुल ठीक है। ये समाज सेवा है। जबकि कुछ इस बात से असहमत है। उनका मानना है कि इससे लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

