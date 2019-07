भारत की हार पर पाकिस्तान आर्मी का मेजर जनरल हुआ खुश, किया ऐसा ट्वीट

नई दिल्ली। वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल मैच में भारत को न्यूजीलैंड ( NewZealand ) ने हरा दिया। इस हार की वजह से टीम इंडिया अब वर्ल्ड कप से बाहर है। सब यही कयास लगा रहे थे कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगी लेकिन टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो गया। बता दें कि भारत के सेमीफइनल हारने के बाद सोशल मीडिया ( social media ) पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है।

Good luck for WC19. We don’t equate sports with other things esp issues & conflicts. We Pakistanis are truly large at heart, ask Abhinandan. But you can’t understand this as it req moral values,a lacking displayed vs Eng.

Yes, tea cup is with us, also Mig21 wreckage & much more. https://t.co/olyJ9aofgY