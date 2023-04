Armaan Malik की पहली बीवी पायल अस्पताल में भर्ती, दूसरी पत्नी कृतिका ने बताई जुड़वा बच्चों के जन्म की तारीख

नई दिल्लीPublished: Apr 19, 2023 12:31:04 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Youtuber Armaan Malik: यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली बीवी पायल अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। पायल प्रेगनेंट हैं। जिसकी जानकारी एक्टर की दूसरी पत्नी कृतिका ने दी। कृतिका ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी सौतन किस तारीख को जुड़वा बच्चों को जन्म देंगी।

Youtuber armaan malik first pregnant wife payal admit in hospital for delivery actor second wife kritika reveals twins birth date

Armaan Malik First Wife admit in Hospital for Delivery: अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये जानकारी अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने एक वीडियो के जरिए शेयर की है। अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम पायल मलिक है और दूसरी पत्नी का नाम कृतिका मलिक है। अरमान अपनी दोनों बीवीयों के साथ एक ही घर में रहते हैं। दरअसल, कभी पायल की दोस्त हुआ करती थीं उनकी सौतन कृतिका मलिक। कृतिका अक्सर पायल के घर आया करती थी। बस उसी बीच अरमान को कृतिका से प्यार हो गया और उन्होंने बिना पायल को बताए कृतिका से गुपचुप शादी रचा ली थी। लेकिन जब पायल को अरमान की दूसरी शादी के बारें में पता चला तो पहले तो उनके घर खूब कलैश हुआ, लेकिन बाद में दोनों बीवीयां एक साथ एक ही घर में अरमान के साथ रहने के लिए तैयार हो गईं। अब दोनों पत्नियों में दोस्ती हो गई हैं। अब दोनों एक दूसरे की केयर भी करती हैं। यही वजह है कि पायल की तबीयत खराब होने पर कृतिका ने उनकी मदद की और फैंस के साथ उनकी तबीयत के बारें में जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की।