WATCH VIDEO: बना रहे थे टिक टॉक वीडियो... बहा ले गया बहाव और फिर...

Tik Tok Video: तेलंगाना (Telangana) के निजामाबाद (nizamabad) में टिक टॉक वीडियो (Tik Tok Video) बनाने के चक्कर में तीन नौजवान नहर में उतर गए (Three youngsters descended into the canal) । नहर का तेज बहाव एक युवक को बहा ले गया (A young man swept away)। लोगों ने बचाने की कोशिश की मगर बचाया नहीं जा सका।