प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे 12 किलो चावल और 500 रूपए, CM KCR ने बताया अपना परिवार

प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति मिलेंगे 12 किलो चावल और 500 रूपए, CM KCR ने बताया अपना परिवार

मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रवासी मजदूरों से कहा कि उनको अभी तेलंगाना छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी (Telangana CM KCR Announced To Give Food And Money To Labours)...