Triple Talaq: अभिनेत्री के पति ने 100 रुपए के स्टाम्प पर दिया तलाक, कहा- मैं तंग आ चुका हूं; लव मैरिज के बाद छोड़ थी इंडस्ट्री

इंदौर. मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में तीन तलाक ( triple talaq ) का मामला सामने आया है। यहां एक भोजपुरी अभिनेत्री के पति ने उसे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखकर तलाक दे दिया है। भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री अलीना शेख ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ‘तलाकनामा' भेजा है। अभिनेत्री के पति का नाम मुदस्सिर बेग है।

पुलिस से नहीं मिला इंसाफ

पीड़िता ने बताया कि "मुदस्सिर से मेरा प्रेम विवाह 2016 में हुआ था। अपने वैवाहिक रिश्ते के खातिर मैं पेशेवर अभिनय करना भी छोड़ चुकी हूं। हमारा दो महीने का बच्चा है और मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। अलीना ने बताया कि वह इंसाफ पाने के लिये चंदन नगर पुलिस थाने के में भी गुहार लगा चुकी हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। मामले में चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी राहुल शर्मा ने इस मामले में कहा- यह पति-पत्नी के आपसी विवाद का मामला है।

Indore: Former Bhojpuri film actress Alina Shaikh alleges her husband Mudassir Baig sent her a "talaqnama" on a Rs100 stamp paper on Jul 17; says, "I've filed a police complaint. I don"t accept this divorce.Police says they can't register an FIR before counselling."#MadhyaPradesh pic.twitter.com/XdKmd0kJd3