बीजेपी छोड़कर जा रहे मुस्लिम, नकवी ने कहा- हमारी पार्टी नो एक्जिट या नो इंट्री का बोर्ड नहीं लगा रखा है

इंदौर/ केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इंदौर में हुनर हाट के उद्घाटन के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने सीएए और मुस्लिमों के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। सीएए के विरोध में जो भी मुस्लिम सड़क पर हैं, उसे लेकर नकवी ने कहा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता खत्म करने की बात होगी तो सबसे पहले मैं आकर उनके साथ खड़ा होऊंगा।

नकवी ने एनआरसी पर बात करते हुए कहा कि इसे लेकर संसद में और संसद के बाहर हर बार कह दिया गया है कि असम के अलावे देश के किसी भी हिस्से में यह लागू नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो असम है, उसे बीजेपी ने नहीं लाया है। वहां एनआरसी की प्रक्रिया 1954 से चल रही है। नकवी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद हमने एनआरसी सेवा केंद्र वहां खोल दिया। उसके बाद जो लोग छूट गए थे, वे आकर वहां अपना फॉर्म भर रहे हैं। वो भी प्रक्रिया वहां पूरी नहीं हुई है।

