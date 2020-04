2 हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, मेडिकल मोर्चे पर क्या है भारत की तैयारी...

नई दिल्ली: हर एक के दिमाग में आज यही बात चल रही है कि क्या लॉकडाउन तय समय पर खत्म होगा या अभी देश को कुछ और दिन घरों के अंदर गुजारने होंगे। राजनीतिक गलियारों में लॉकडाउन के 2 हफ्ते तक बढ़ने की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। लॉकडाउन बढ़ने का मतलब क्या सिर्फ घरों में कैद होना है या इसके मायने कुछ और हैं।

दरअसल 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ने से भारत अपनी विकास गति में और पीछे पहुंच जाएगा। हवा में उड़ने वाले लोग ( एयरलाइंस कंपनीज) डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे तो वहीं हर दिन कमाने-खाने वाला पंक्ति का सबसे आखिरी आदमी की मुश्किलें विकराल रूप ले लेंगी। लेकिन इस सबके बीच एक और बात है वो ये कि इस महामारी से निपटने के लिए मेडिकल मोर्चे पर हम कितने तैयार है, क्योंकि अगर हमारी तैयारी वहां पर काफी नहीं है तो लॉकडाउन बढ़ाने का परिणाम वैसा कभी नहीं मिलेगा जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं।

कोरोना से कैसे निपटेगा भारत-

सरकार ने पहले ही बयान दे दिया है कि कोरोना की संजीवनी हमारे पास भरपूर मात्रा में है, और इसके लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास वेंटीलेटर, मेडिकल स्टॉफ इक्विपमेंट भी जरूरत के हिसाब से हैं।

21 दिनों के लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पीएम मोदी ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का एक सर्वे कराया था । इस सर्वे में पता चला कि ज्यादातर जिलों में मेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई इलाकों में मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत भी सामने आई है।

India’s response to COVID19 has been proactive. We have followed a graded approach. There are 586 COVID19 dedicated hospitals and more than 1 lakh isolation beds in the country: Lav Agrawal, Joint Secy, Health Ministry pic.twitter.com/oFqgNJVKFu