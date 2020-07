घर बैठे अपने Driving License को करें Aadhar Card से Link, जानिए आसान तरीका

नई दिल्ली। आधार कार्ड को अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक ( Aadhar Card Driving License Link ) कराने पर विचार कर रहे हैं तो यही सही समय है। मौजूदा समय में दोनों लिंक कराने का तरीका काफी आसान हो गया है। इससे ना तो कोई भी नकली ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ) बना सकता हैं और ना ही आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। वैसे सरकार की ओर से अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को लिंक कराना ( How to Link Aadhar Card With Driving Licence ) अनिवार्य नहीं किया है। फिर भी सेफ्टी के लिए दोनों लिंक कराने में कोई हर्ज नहीं है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर दोनों घर बैठे कैसे लिंक कर सकते हैं।

ये है पूरा प्रोसेस

- sarathi.parivahan.gov वेबसाइट पर जाएं।

- जिस राज्य का डीएल है उस राज्य सेलेक्ट करें।

- जिसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी।

- विंडो की दाईं ओर मेन्यू बार में Apply Online पर क्लिक करना होगा।

- जिसके बाद on Driving Licence (Renewal/Duplicate/Aedl/Others) पर क्लिक करना होगा।

- एक नई विंडो ओपन होगी, जहां से फिर आपको स्टेट की डिटेल देनी होगी।

- स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद Countinue के बटन पर क्लिक करें।

- उसके बाद आधार कार्ड से संबंधित जानकारी देनी होगी।

- अंत में आपको प्रोसिड पर क्लिक करना होगा।

- अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी होगी, जिसके नीचे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का ऑप्शन दिखेगा।

- आधार नंबर और ओटीपी नंबर फिल करना होगा। आपको डीएल अपडेट हो जाएगा।