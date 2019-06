हवाई सफर होने जा रहा है महंगा, एक जुलाई देनी होती इतनी सिक्योरिटी फीस

नई दिल्ली। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की हालत बेहद खराब चल रही है। हवाई जहाजों की कमी और बड़ी एयरलाइन कंपनियों की खस्ता हालत की वजह से हवाई यात्रियों को पिछले कुछ समय महंगे टिकट भी खरीदने पड़ रहे हैं। ऐसे में अब पैसेंजर्स पर एक और बोझ बढ़ गया है। देश के सभी हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब अपनी सुरक्षा के लिए 20 रुपए ज्यादा चार्ज करने होंगे। नई दरें एक जुलाई से लागू हो जाएंगी। इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

सिक्योरिटी फीस में 20 रुपए का इजाफा किया गया

विमानन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कि देशी यात्रियों को 150 रुपए सिक्योरिटी फीस के तौर पर चुकाने होंगे। सरकार की ओर इसमें 20 रुपए का इजाफा किया गया है। मौजूदा समय में यात्रियों को 130 रुपए सिक्योरिटी फीस के तौर चुकाने होने होते हैं। वहीं बात विदेशी यात्रियों की बात करेें तो उनको 4.85 डॉलर या फिर इसके बराबर की राशि भारतीय रुपए में 336.54 रुपए देनी होगी। अभी तक विदेशी यात्रियों की ओ से भी 130 रुपए की चार्ज किए जा रहे थे।

