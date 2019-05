IPL 2019: 3 विकेट लेकर भी हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, पड़ रही हैं गालियां

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन 12 में अभी तक अपने प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में बने हुए हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में हरभजन सिंह काफी महंगे साबित हुए। हरभजन सिंह पूरे आईपीएल में अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कल पंजाब के खिलाफ मैच में उनकी खूब पिटाई हुई। हालांकि अपने स्पेल में उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए।

केएल राहुल ने भज्जी के एक ओवर में ठोंके 24 रन

पंजाब के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने तो हरभजन सिंह के एक ओवर में 24 रन ठोंक दिए। मैच के चौथे ही ओवर में केएल राहुल का बल्ला रन बरसाने लगा। भज्जी के एक ओवर में केएल राहुल ने 3 चौके औऱ 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। हालांकि केएल राहुल को बाद में हरभजन सिंह ने ही आउट किया। केएल राहुल ने 36 गेंदों में 71 रन की तूफानी पारी खेली। केएल राहुल ने भी वर्ल्ड कप से पहले अपने फॉर्म में होने के संकेत दे दिए।

भज्जी ने लिए 3 विकेट

हरभजन सिंह की मैच में इतनी पिटाई हुई कि उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 14.25 की इकॉनोमी से 57 रन लुटा दिए। हालांकि उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए। भज्जी ने क्रिस गेल, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को आउट किया। अपने प्रदर्शन को लेकर भज्जी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं।

कुछ ऐसे ट्विटस आ रहे हैं हरभजन सिंह को लेकर

Is there a sight finer than watching KL Rahul has take Harbhajan Singh for 41 off 2 overs?! 😍😍😍 #IPL2019 #KXIPvCSK #KXIP #SaddaPunjab