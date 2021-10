IPL 2021: KKR vs DC: रोमांचक अंतिम ओवरों के बाद कोलकाता ने तीन विकेट से जीता मैच, फाइनल में पहुंचा

शारजाह। IPL 2021 KKR vs DC: सांसें थमा देने वाले अंतिम ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार गेंदबाजी के बाद शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2021 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने तीन विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब 15 अक्टूबर को दुबई में होने वाले आईपीएल के फाइनल में केकेआर की भिड़ंत चेन्नई सुपरकिंग्स के साथ होगी।

सबसे पहले आपको बताते हैं बेहद रोमांच से भरे आखिरी ओवर का हाल। केकेआर को जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। अश्विन ने आखिरी ओवर किया और 19.1 ओवर में केकेआर ने 1 रन लिया। 19.2 में कोई रन नहीं और 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत। 19.3 पर अश्विन ने शाकिब को एलबीडब्लू कर पवेलियन भेज दिया। 19.4 क्रीज पर आए नए बल्लेबाज नरायन लॉन्ग ऑफ पर कैच देकर वापस लौटे। 19.5 पर त्रिपाठी ने जबर्दस्त सिक्सर जड़कर केकेआर को जीत का सेहरा पहनाया और टीम ने तीन विकेट से मैच जीत लिया।

इससे पहले गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 135 रनों पर रोका और फिर शानदार बल्लेबाजी दिखाते हुए पारी को थामे रखा। केकेआर को 120 गेंदों में जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने पावरप्ले के अंत तक केकेआर को 51/0 पर ले जाने के लिए नाबाद अर्धशतकीय शुरुआत की। दोनों ने एक ही क्रम में खेल जारी रखा और केकेआर को 10 ओवर में 76/0 के स्कोर पर ले गए। वेंकटेश अय्यर ने रबाडा द्वारा 55 रन पर आउट होने से पहले अपना तीसरा आईपीएल अर्धशतक दर्ज किया।

केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बनाए। केकेआर को फाइनल में पहुंचने के लिए बनाने होंगे 136 रन। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो, जबकि लॉकी फग्र्यूसन और और शिवम मावी ने एक-एक विकेट लिए।

Qualifier 2. It's all over! Kolkata Knight Riders won by 3 wickets https://t.co/UlVZZvI538 #Qualifier2 #VIVOIPL #IPL2021