अपने 'जेपी से उम्मीद लगाए हैं जबलपुर के भाजपाई

नड्डा के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खूब मना जश्न, जबलपुर में है जेपी की ससुराल

Celebration over Nadda becoming BJP national president, JP's in-laws in Jabalpur