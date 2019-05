सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका,अगले हफ्ते बढ़ सकते हैं दाम

जबलपुर। वैवाहिक सीजन हो या फिर त्यौहारों का समय, सोना चांदी की खरीददारी इन दोनों सीजन में जमकर होती है। फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है। वैवाहिक खरीददारी से बाजार गुलजार है। वहीं गहनों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सोने के भाव ऊपर नीचे होते हुए अभी सबसे कम दाम पर आ गए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक वैवाहिक खरीददारी नहीं की है, उनके लिए सस्ता सोना खरीदने का सबसे सुनहरा अवसर है।

जबलपुर सराफा बाजार की बात करें तो यहां 24 कैरट का सोना 32 हजार 977 पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरट सोने का भाव 31 हजार 387 रुपए के भाव पर आ गया है। सराफा व्यापारियों के अनुसार रविवार को 24 कैरट का भाव 33, 215 रुपए था, वहीं 22 कैरट 31,655 रुपए से बिका है। दो दिन में क्रमश: 66 रुपए और 26 रुपए तक दाम नीचे आए हैं। हालांकि अक्षय तृतीया मुहूर्त से करीब पंद्रह दिन पहले दाम और 32 रुपए के आसपास थे। सोना में नई सरकार बनने के बाद चढ़ाव आ सकता है।

Today Gold Price In Jabalpur - 32,977

- 32,977 - 24K Gold Price in Jabalpur

- 31,387 - 22K Gold Price in Jabalpur

Period 24 Karat-22 Karat

Today Gold Price- 33,190 -31,620

Mon, 20 May 2019- 33,256 -31,646

Sun, 19 May 2019- 33,215 - 31,655

Sat, 18 May 2019 - 33,241 - 31,641

Fri, 17 May 2019 - 33,219 - 31,649

Thu, 16 May 2019- 33,217 -31,647

Wed, 15 May 2019 - 32,943 -31,373

Tue, 14 May 2019 - 32,780 -31,270

Mon, 13 May 2019 -32,813 -31,243