सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ये गलती की तो हमेशा के लिए हो जाएंगे ब्लैक लिस्टेड

जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही बरतने वाले जबलपुर स्भाग के 12 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। माशिमं ने उन्हें समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया है। प्रदेश भर में ऐसे 78 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। माशिमं ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि ऐसे शिक्षकों को मंडल की परीक्षा कार्य में संलग्न न किया जाए। बताया जाता है कुछ शिक्षकों को दो-तीन वर्ष के लिए तो कुछ को हमेशा के लिए उक्त कार्य से प्रथक किया गया है।

माशिमं ने स्भाग के 12 सहित प्रदेश के 78 शिक्षकों पर की कार्रवाई

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले 12 शिक्षक ब्लैक लिस्टेड

स्भाग से ये शिक्षक- श्रीधाम उमावि कटनी से एचएल शुक्ला, सरस्वती उमावि बालाघाट से इंदेलाल पिछोड़, शा उत्कृष्ट उमावि बालाघाट वाय एन पांडे को हमेशा के लिए ब्लेक लिस्टेड किया है। जबकि, आरी बेलिया प्रधान अध्यापक उत्कृष्ठ उमावि डिंडोरी, जीसी त्यौहार, आरपी बेलिया शिक्षक उमावि नेवसापोंडी डिंडोरी, डीएस उइके प्राचार्य उमावि समनापुर डिंडोरी को 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है।