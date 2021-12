पाठयक्रम में खेलों को मिले महत्व, राष्ट्र निर्माण में हो सभी की सहभागिता

अभाविप राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि अगला राष्ट्रीय अधिवेशन गुहाटी में

जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें अधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें शिक्षा परिसर में खेलों को तवज्जों देने पर जोर दिया गया। भारतीय परम्परारिक खेल कबड्डी, खो—खो और मलखंब आदि को पाठ्यक्रमों में शामिल करने तथा गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय हुआ। वहीं वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की सहभागिता, वेटरनरी ग्राउंड स्थित अधिवेशन स्थल पर प्रांत प्रतिनिधियों ने प्रस्तावों पर सहमति जाहिर की। नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी अधिवेशन में हुई। राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि अगला ६८वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुहाटी में एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिमला में होगी। अधिवेशन का समापन ध्वजावतारण के साथ हुआ।

Importance of sports in curriculum, participation in nation building