MP: बलात्कार पीडि़ता के साथ ऐसा करती है पुलिस, थाने में घंटों बैठना पड़ता है

जबलपुर। जिले में महिला पुलिस अफसरों की कमी के चलते महिला अपराधों की विवेचना नहीं की जा रही। आलम ये है कि बलात्कार के प्रकरणों में घंटों पीडि़तों को थाने में महज इस कारण बैठना पड़ता है कि महिला विवेचक ही नहीं होतीं। कई बार पड़ोसी थाने से तो कई बार लाइन से महिला एसआई को बुलाना पड़ता है।

महिला सम्बंधी अपराध तेजी से बढ़े, कई थानों में नहीं हैं महिला अधिकारी

जिले में कहने को तो 42 महिला एसआई पदस्थ हैं। छह टीआई और तीन डीएसपी हैं। लेकिन, इनमें आधे के लगभग अवकाश पर हैं। इसमें भी शहरी थानों में अधिक हैं। कई थानों में महिला अधिकारी नहीं हैं। जिले में 3300 के बल में 450 के लगभग महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं। पुलिस मुख्यालय का आदेश है कि महिला सम्बंधी अपराधों में एफआईआर से पहले किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी में पीडि़ता का कथन आवश्यक है। इस आदेश के चलते बलात्कार और छेड़छाड़ के प्रकरणों में कई बार गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। बलात्कार, गैंगरेप, छेड़छाड़ व एसिड अटैक जैसे महिला सम्बंधी अपराधों में महिला उपनिरीक्षक से ऊपर के अधिकारियों से ही जांच कराने का प्रावधान है।