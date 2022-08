ट्रेनें खचाखच, बसों में घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल पा रही है सीट

रक्षाबंधन के पहले शहर से दूसरे शहर जाने वाले और दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की संख्या में एकाएक इजाफा हुआ

जबलपुर मंगलवार को आईएसबीटी से रवाना हुई अधिकतर बसें खचाखच भरी हुई थीं। कई यात्रियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं ,जहां आने जाने के लिए बस अहम साधन है। कई यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराने का प्रयास किया, तो बसों में सीटें फुल मिलीं। कई बसों में यात्री खड़े होकर अपने गंतव्य के लिए भी रवाना हुए। यात्रियों की एकाएक बढ़ी भीड़ का फायदा कई बस ऑपरेटर्स उठा रहे हैं। कई ऑपरेटर्स ने चोरी छिपे यात्रियों से दो से तीन गुना किराया वसूलना शुरू कर दिया है। यात्रियों को दी जाने वाली टिकट सामान्य किराए की दी हैं। बस कंडक्टर और चालक भी इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं।

Negligence in this higher class station of Madhya Pradesh, waiting for trains in the scorching sun,Negligence in this higher class station of Madhya Pradesh, waiting for trains in the scorching sun,General tickets will be available in other trains including Chhattisgarh, Utkal Express,General tickets will be available in other trains including Chhattisgarh, Utkal Express,Trains Canceled News - इस रूट पर यात्रा करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दे...