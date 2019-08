नोट में लिखा व्यवसाय से तंग आकर कर रहा हूं ये काम, और नेशनल हाईवे कि किनारे लटकती मिली लाश

जगदलपुर. नेशनल हाईवे 30 (National Highway 30) पर सुबह उस वक्त भीड़ लग गई जब ट्रक से उतरकर युवक ने खुद को सडक़ किनारे फांसी के फंदे पर लटक कर आत्म हत्या (Suicide) कर ली। पुलिस का कहना है कि, मृतक के ट्रक से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें युवक ने आत्महत्या के कारण को जिक्र किया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परपा नाका जगदलपुर निवासी युवक मन्नू तिवारी अपने ट्रक में सामान भरकर रायपुर से जगदलपुर की ओर आ रहा था। तभी कोंडागांव के लंजोड़ा के पास अपनी ट्रक क्रमांक सीजी ०४ जेसी १०१८ से उतरा और सडक़ के किनार पेड़ पर रस्सी बांध कर फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। जब इस हालत में हाईवे में आने जाने वाले लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को खबर की गई

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले तो मृतक को फंदे से उतारा और शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया जिसके बाद ट्रक की तलाशी लेने पर केबिन से पुलिस को एक सुसाईड नोट बरामद हुआ जिसमें मृतक ने काम से त्रस्त होकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी खबर दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

