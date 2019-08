अगर आप भी करते हैं अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल, आप भी है दुनिया के 10% लोगों में शामिल, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है

जगदलपुर. आज है वल्र्ड लेफ्ट हैंडर्स डे। बेहद खास दिन, जो केवल दुनियां के उन 10 प्रतिशत लोगों के लिए मनाया जाता है जो राइट नहीं बल्कि अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हालांकि भारतीय समाज में इन्हें बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता लेकिन अब इसकी परिभाषा बदलने लगी है। 13 अगस्त 1991 को ये दिन मनाने की शुरूआत हुई थी और इसके पीछे उद्देश्य था कि बाएं हाथ से काम करने वालों के मन से हीनभावना को दूर किया जा सके।

समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों में

साइंटिस्ट मानते हैं कि यदि माता-पिता में से कोई एक लेफ्टी है तो इसका असर बच्चे में देखा जा सकता है। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों में लेफ्टी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा गर्भधारण के दौरान जो माएं अत्यधिक तनाव में रहती हैं उनके बच्चों के लेफ्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह केवल मिथक है कि लेफ्ट हैंडर्स का स्वास्थ्य खराब रहता है या वे अशुभ माने जाते हैं।



जानिए किसमें होते लेफ्ट होने के ज्यादा लक्षण

1. ट्वींस में एक लेफ्ट हैंडर होने की संभावना होती है। जो लेफ्टी होते हैं। उनमें हकलाने की दर सबसे ज्यादा होती है।

2. लेफ्ट हैंडर्स माइंड से तेज होते हैं। लेफ्टी लोग टेनिस, बेसबॉल, स्विमिंग और फेंसिंग जैसे गेम में माहिर होते हैं।

3. अमेरिका के अपोलो मिशन पर जाने वाले हर 4 अतंरिक्ष यात्रियों में से एक लेफ्ट हैंडर था। उनमें इमेजिनेशन पॉवर अधिक होती है।

4. लेफ्ट हैंडर लोग, जिनके दिमाग का दाहिना भाग अधिक सक्रिय होता है, इस वजह से वे अधिक क्रिएटिव और डिबेट एक्सपर्ट होते हैं।

5. रिसर्च के अनुसार म्यूजिक और मैथ में उनका मन अधिक लगता है और वे अच्छा प्रदर्शन देते हैं। रिसर्च के अनुसार लेफ्टीज लोग खेलों में अच्छा करते है। उन्हें नेम-फेम भी मिलता है।

6. ठंड के समय नवंबर से जनवरी के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लेफ्टी बायें हाथ से काम करने वाले होने की संभावना अधिक रहती है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया है।

वल्र्ड फेमस लेफ्टीस

दुनिया में बहुत से ऐसे लोग है जिन्हे आप अच्छे से पहचानते है लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये भी लेफ्टी है। तो आइए जानते है कि, दुनिया के ऐसे लोग जो अपने अधिकतर काम लेफ्ट हैंड से करते है।

Mahatma Gandhi, Alexander the Great, Christian Anderson, Bismarck, Napoleon Bonaparte, George Bush Sr., Julius Caesar, Louis Carroll, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Bill Clinton, Leonardo The Vinci, Albert Einstein, Nicole Kidman, Gary Sobers, Brian Lara, Sourav Ganguly, Wasim Akram, Jimmy Connors, Tom Cruise, Sylvester Stallone, Beethoven, HG Wells, Barack Obama and Sachin Tendulkar and Amitabh Bachchan है शामिल।