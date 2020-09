हनुमान बेनीवाल समेत 25 सांसदों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, बेनीवाल ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल

देश में कोविड-19 का कहर इस वक्त देश में अपने चरम पर चल रहा है, इसी बीच भारत में संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में संसद (Parliament) के मानसून सत्र (Monsoon Session) के पहले दिन बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल समेत अन्य सांसदों जैसे भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi), अनंत हेगडे़ (Anant Kumar Hegde) और प्रवेश वर्मा (Parvesh Sahib Singh) सहित 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव (Covid-19 Test Positive) पाए गए हैं। गौरतलब है कि मानसून सत्र को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी तैयारियों का जायजा खुद लिया था।

लोकसभा अध्यक्ष, पीएमओ और स्वास्थ्य से पूछा सवाल

लेकिन सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आता दिख रहा है। इसकी जानकारी खुद हनुमान बेनीवाल ने दी है। बताया है कि दिल्ली में 11 सितंबर को जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय से बेनीवाल को पाजीटिव आने की सूचना दी गयी थी। इसके बाद 13 सितंबर हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के जाने माने सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह अस्पताल में जांच कराई थी। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेनीवाल ने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय से पूछा है कि वे किस रिपोर्ट को मानें।

After the routine Parliament test for COVID & genome test it’s confirmed that I have tested positive for the virus. I am currently in good health & spirits. I request everyone who has been recently in contact with me to get tested. Together We will fight & defeat Corona🙏🏽