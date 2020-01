Flood in Indonesia : इंडोनेशिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 66 हुई

Flood in Indonesia : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 66 हो गई है। कई इलाकों में बारिश जनित बीमारियां फैलने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। The death toll from flooding in the Indonesian capital of Jakarta has risen to 66, authorities say, with two people still missing after the megalopolis was hit by some of the most powerful monsoon rains seen in years.