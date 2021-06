झील में फेंका नोटों से भरा बैग, मची लूट!

आनासागर झील (Anasagar Lake) के रामप्रसाद घाट पर रविवार शाम अज्ञात व्यक्ति द्वारा पांच सौ रुपए के नोटों से भरा बैग (bag full of notes) फेंकने की सूचना पर लूट (robbed) मच गई। नोट बटोरने के लिए आसपास मौजूद युवकों ने झील में छलांग (youth jumped in the lake) लगा दी। कुछेक के पांच-पांच सौ के नोट हाथ भी आए।