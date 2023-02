Rajasthan : तीन रुपए महंगा हुआ दूध अब 66 रुपए लीटर मिलेगा

जयपुर Feb 03, 2023

Amul Milk prices increased again three rupees per liter increased : गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की ओर से अमूल दूध की कीमत में दो से तीन रुपए प्रतिलीटर की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, एनसीआर समेत अन्य राज्यों में शुक्रवार सुबह से लागू हुई है।