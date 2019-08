बड़ी खबर : राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा नहीं उतारेगी प्रत्याशी, पार्टी आलाकमान से चर्चा के बाद हुई घोषणा

बड़ी खबर : राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा नहीं उतारेगी प्रत्याशी, पार्टी आलाकमान से चर्चा के बाद हुई घोषणा

Rajasthan Rajya Sabha By Election 2019 : BJP Will Not Fight Rajya Sabha By Election 2019 : Rajasthan में एक सीट पर होने जा रहे राज्यसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति साफ़ हो गई है। Rajya Sabha की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में BJP चुनाव में अपना Candidate नहीं उतारेगी।