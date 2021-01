Saptahik Panchang 11 To 17 January 2021 महापर्व मकर संक्रांति और उत्तरायण शुरू होने का सप्ताह

January Second Week Festivals January Second Week Vrat Upavas January Second Week Teej Tyohar Parva January Second Week Astrological Events जनवरी का दूसरा हफ्ता अनेक बड़े पर्व—तीज-त्योहारों और व्रत वाला है। 11 से 17 जनवरी के बीच की इस अवधि में मकर संक्रांति जैसा महापर्व और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े व्रत आएंगे। सोमवार को शिव चतुर्दशी मनाई जाएगी जबकि मंगलवार को पौष अमावस्या आएगी।