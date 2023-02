इंस्टाग्राम से मैसेज भेज लड़की को होटल में ले गया परिवार का सदस्य, इसके बाद जो हुआ

जयपुरPublished: Feb 03, 2023 08:44:19 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Churu girl raped by family member from Rewari to Ranchi : चूरू में नौकरी का झांसा देकर नशे की गोलियां खिलाकर अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी परिवार का सदस्य ने जिसने उसे अच्छी कंपनी मैं नौकरी लगाने का झांसा दिया। पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी के झांसे में आ गई व 25 अक्टूबर 2022 की रात्रि को ट्रेन से रेवाड़ी के लिए रवाना हुए।