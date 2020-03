मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाया सीएम योगी पर आरोप, कहा: अपने लोगों को भीतर नहीं ले रही यूपी सरकार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार अन्य प्रदेश के लोगों को भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार खुद के लोगों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं दे रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से वहां के अधिकारियों को किसी तरह के कोई आदेश ही नहीं दिए गए हैं। ये समस्या अन्य स्टेट के लोगों को भेजने पर भी आ रही है।

We have been told by UP officials that they don’t have any direction in this regard. This problem is being faced by migrants belonging not only to UP, but also belonging to the other neighbouring states too.