Heavy rains in Rajasthan : राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश, शहर में डूबी गाड़ियां, बाधित हुआ यातायात

Current Rain Forecast in Rajasthan : राजस्थान में अगस्त माह की शुरुआत से ही मानसून ( Rain in Rajasthan in August ) मेहरबान रहा है। Monsoon 2019 शुरू होने के साथ ही Rajasthan में इस बार अच्छी बारिश दर्ज हुई है। अगस्त की शुरुआत से ही लगातार बरसात हो रही है।