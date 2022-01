Corona Death In Rajasthan: लगातार दूसरे दिन राजस्थान में कोरोना से मौत

Corona Death In Rajasthan:

आज दो कोरोना मरीजों की मौत दर्ज

वहीं आज मिले 1883 नए कोरोना पॉजिटिव

एक्टिव केस पहुंचे 5 हजार पार

28 जिलों में फैला संक्रमण

कल तक 23 जिलों में थे कोरोना पॉजिटिव

Corona Death In Rajasthan: राजस्थान एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बुरे हालात से जूझ रहा है। तीसरी लहर में यह पहली बार है, जब लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश में कोरोना से मौतें हुई हैं। आज जयपुर और जोधपुर में एक—एक मरीज की कोरोना के कारण मौत दर्ज की गई है। वहीं कल तक जहां प्रदेश के 23 जिलों में ही संक्रमण था, आज जिलों की संख्या 28 हो चुकी है। जबकि तीसरी लहर में लगातार 10 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या शून्य चल रही थी। यह आंकड़ा बताता है कि शून्य मरीजों वाले जिलों में संक्रमण रोकने की कोई नीति राज्य सरकार या चिकित्सा विभाग ने नहीं बनाई थी। सर्वाधिक संक्रमण के साथ जयपुर राज्य के हालात बिगाड़ने में सबसे आगे हैं। इसके साथ ही जोधपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, बीकानेर सर्वाधिक संक्रमण वाले जिले हैं। वहीं रिकवरी में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। 24 घंटों में सिर्फ 48 मरीज ही ठीक हुए हैं। जबकि एक्टिव केस अब

5016 हो चुके हैं।

