जीडीपी विकास दर अनुमान घटाने से खलबली...आयकर दरों में कटौती की तैयारी

रिजर्व बैंक(RBI) की ओर से जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाने(Decrease in GDP Growth Estimate) और उद्योगपतियों की ओर से हाल ही एेसी मांग रखे जाने के बाद मोदी सरकार ने आयकर दरों में कटौती की तैयारी( Preperation for Reduction in income Tax Rates ) शुरू कर दी है।