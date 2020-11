30 नवंबर तक बिजली बिल जमा करवाने पर मिलेगी छूट

कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ( economic circumstances arising out of the Corona epidemic ) जयपुर डिस्काॅम ( Jaipur Discom ) ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल ( Electricity bill ) की मूल बकाया राशि 30 नवम्बर तक जमा करवाने पर पेनल्टी (विलम्ब शुल्क) की छूट दी जा रही है।