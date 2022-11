Rahul Gandhi संग ट्रॉल हो रही तस्वीर पर भड़कीं Divya Maderna, BJP नेता को खरी-खरी, एक के बदले दे डाले 7 Captions

Rahul Gandhi संग ट्रॉल हो रही तस्वीर पर भड़कीं Divya Maderna, BJP नेता को खरी-खरी, एक के बदले दे डाले 7 Captions

जयपुरPublished: Nov 24, 2022 09:42:22 am Submitted by: Nakul Devarshi

Congress MLA Divya Madena takes on trollers commenting on picture with Rahul Gandhi - भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर को लेकर विधायक दिव्या मदेरणा चर्चा में हैं। दरअसल, राहुल संग उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर कल दिनभर वायरल होती रही जिसमें राहुल गांधी उन्हें सिर पर चूमते नज़र आ रहे थे।

तस्वीर को ट्रॉल करते हुए यूज़र्स के एक पक्ष ने राहुल गांधी के इस हाव-भाव की जमकर आलोचना की और इसे आपत्तिजनक तक बताया। इधर, इस एक तस्वीर पर ट्रॉलर्स की प्रतिक्रियाएं जब बेलगाम होने लगीं तो खुद दिव्या मदेरणा को जवाब देने के लिए आगे आना पड़ गया।

ये शीर्षतम नेता का करुणा भाव: दिव्या विधायक दिव्या मदेरणा ने तस्वीर को गलत तरह से ट्रॉल कर रहे यूज़र्स के एक धड़े को जमकर खरी-खरी सुनाई। उन्होंने भाजपा के एक नेता के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए पलटवार किया। दिव्या ने लिखा, 'एक दल के शीर्षतम नेता का अपने लोगों को इतनी करुणा भाव से अहसास करना कि आप कांग्रेस परिवार का अमूल्य हिस्सा हैं, यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के प्रति कितने संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। ये मानवीय गुण आप जैसे नेताओं में विलुप्त हैं।' ये भी पढ़ें : Gurjar Community ने जोड़ी Sachin Pilot को Chief Minister बनाने की Demand एक कैप्शन के बदले दे डाले 7 कैप्शन भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने राहुल गांधी संग दिव्या मदेरणा की तस्वीर पर एक कैप्शन देने की बात कहते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया। इसपर विधायक दिव्या मदेरणा की नाराज़गी इस कदर नज़र आई कि उन्होंने राहुल संग उनकी तस्वीर पर मांगे गए एक कैप्शन के जवाब में सात कैप्शन दे डाले। कैप्शन 1 : बड़े भाई ,संरक्षक ,अभिभावक कैप्शन 2 : करुणा और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हमारे नेता राहुल गांधी जी कैप्शन 3 : राहुल गांधी जी अजेय और अपराजेय है ऐसी कुंठित सोच व ताकतों से कैप्शन 4 : ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है । भाजपा की असुरक्षा साफ झलक रही है। कैप्शन 5 : शर्म आती है आप पर। आपकी भी बेटी, पत्नी और मां होंगी। कैप्शन 6 : अभिभावक (पितृहीन शिशु का संरक्षक) कैप्शन 7 : चरित्र हनन बंद करो। राजनीतिक रूप से लक्षित करने के कुछ बेहतर तरीके खोजें। ये भी पढ़ें : Bharat Jodo Yatra में Rahul Gandhi संग Rajasthan नेताओं की ये दो तस्वीर आखिर क्यों हैं चर्चा में? जन आंदोलन का रूप ले चुकी यात्रा विधायक दिव्या मदेरणा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल संग अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'इंक़लाब-ए-सुब्ह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आइने खुल कर जवाब। "नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो" के नारों के साथ यह जनसैलाब देश में भाजपा की विभाजनकारी नीति के खिलाफ राहुल जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है ।' राहुल से मुलाक़ात के बाद विधायक दिव्या ने अपनी प्रोफ़ाइल पिक भी बदलली है। दिव्या के पक्ष में भी उतरे यूज़र्स राहुल संग वायरल तस्वीर पर शुरू-शुरू में आपत्ति उठा रहे यूज़र्स खासा सक्रीय दिखाई दिए। विषय ज़्यादा गर्माता देखकर विधायक दिव्या के पक्ष में भी यूज़र्स सक्रीय हुए। एक यूज़र ने लिखा, 'इस तस्वीर में परिवार वालों को भाई का प्यार दिखेगा। बाक़ी बीमार मानसिकता वाले तो अपनी मॉ बहन के लिए भी गंदा सोचते हैं।' एक अन्य यूज़र ने लिखा, 'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी...ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोगों को दिव्या मदेरणा का आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा हो। Progress देखकर ईर्ष्या...? या व्यक्ति की खुद की सोच परिलक्षित हो रही हो।' पढ़ना जारी रखे