तब्लीगी जमात के संपर्क में आने वाले खुद को छिपाएं नहीं : गहलोत

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील ( Appeal ) करते हुए अनुरोध किया है कि इस रोग के लक्षण वाले लोग खुद को छिपाएं नहीं ( Do not hide ), बल्कि तुरंत जांच कराएं ( be examined ) । गहलोत ने दिल्ली में तबलीगी जमात के संपर्क में आने के बाद ( in contact with Tablighi Jamat ) राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचे लोगों से भी आग्रह करते हुए कहा कि वे संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करके तुरंत अपना