Rajasthan Corona Update: राजस्थान में मिले 4108 नए कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत

Rajasthan Corona Update:

लगातार दूसरे दिन भी मौत का सिलसिला जारी

आज प्रदेश में मिले हैं 4108 नए कोरोना पॉजिटिव

एक्टिव केस बढ़कर हुए 14166

Rajasthan Corona Update: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से हर कोई परेशान है। आज लगातार दूसरे दिन भी दो लोगों की मौत ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। जबकि कल भी राज्य में दो लोगोें की कोरोना से मौत हुई थी। आज जोधपुर और अलवर जिले में एक—एक मरीज की मौत दर्ज की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज राजस्थान में 4108 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 33 में से 32 जिलों में संक्रमण फैला है। जालौर अकेला ऐसा जिला है, जहां फिलहाल एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। वहीं जयपुर और जोधपुर के अलावा उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा में आज नए मरीजों की संख्या 100 से अधिक रही है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14166 हो चुकी है।

Even today 2 people died of corona in Rajasthan