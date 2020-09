फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ( Union Ministry of Youth Affairs and Sports ) के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय ( University of Rajasthan ) में समन्वय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से "फिट इंडिया फ्रीडम रन" ( Fit India Freedom Run ) का आयोजन किया गया।