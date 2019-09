विदाई से पहले मानसून ने राजस्थान में मचाया हाहाकार, यहां स्कूलों में अवकाश घोषित, मौसम विभाग ने अब दिए ऐसे संकेत

Flood in Rajasthan: राजस्थान में हाड़ौती अंचल में हुई भारी बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) से बाढ़ ( Flood in Rajasthan ) के हालात बने हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ ( NDRF ) टीमों ने बचाव व राहत कार्यों को लेकर मोर्चा संभाल ( Rajasthan Flood 2019 ) रखा है। करौली व धौलपुर में चंबल उफान पर है और अन्य बांधों में भी पानी का मानों सैलाब आ गया है...