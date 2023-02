निगम कर्मचारी को पेंशन, 25 लाख का इलाज फ्री, 1000 रुपए की बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर...देखिए अशोक गहलोत की फ्री लिस्ट में आपको क्या मिला

जयपुर Feb 11, 2023

Pension to corporation employee, free treatment of 25 lakhs, free electricity of Rs 1000, gas cylinder for Rs 500… See what you got in Ashok Gehlot's free list in Rajasthan Budget 2023 : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में महिला, किसान, युवा, बालिका और व्यापारियों के लिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया। 500 रुपए में सिलेंडर से लेकर बिजली, यात्रा तक में सभी को छूट दी है। निगम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर लिया है।