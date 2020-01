गरीब पैसा देने से आलसी बन जाता...इसका कोई सबूत नहीं : अभिजीत बनर्जी

नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी ( Nobel Prize Winner Abhijit Banerjee ) का कहना है कि माना जाता है कि यदि आप गरीब को पैसे देते हो तो ( Giving Money to Poor ) वह आलसी बन जाता ( Becomes Lazy ) है, लेकिन ऐसी कोई रिसर्च, कोई सबूत सामने नहीं ( No Proof ) हैं, जिससे यह साबित हो। ( Jaipur News )