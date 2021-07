पोते को थप्पड़ मारने पर आया इतना गुस्सा...ले ली पिता की जान

कुशलगढ़ इलाके में रविवार रात को एक परिवार में मामूली बात पर एक बेटे ने पिता की लाठी से पीटकर हत्या (father was beaten to death with a stick) कर दी। पोते की कथित जिद पर दादा के थप्पड़ जडऩे (to slap) से खफा होकर हुई वारदात (crime) के बाद आरोपी बेटा फरार (accused son absconding) हो गया।