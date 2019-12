HDFC Bank का सर्वर लगातार दूसर दिन ठप, नहीं चल रहा मोबाइल और नेट बैंकिंग, ग्राहक हो रहे परेशान

जगमोहन शर्मा / जयपुर. एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप सुविधा ठप होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार से दोनों प्लेटफॉर्म का प्रयोग ग्राहक नहीं कर पा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने इसके लिए तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया है।

एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट में कहा कि तकनीकी खराबी के कारण नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बैंक के एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं। ट्वीट में बैंक ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वह जल्द ही सभी सर्विस को ठीक कर देंगे। वहीं महीने की शुरुआत की वजह से लोग बिल पेमेंट और अन्य लेनदेन रुक जाने से परेशान हैं।

We apologise that the resolution of the technical glitch is taking more time than anticipated. Our experts are working round the clock. While some customers are able to transact using NetBanking and MobileBanking App, a few may still be facing intermittent issues. (1/2)