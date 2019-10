जघन्य अपराध: राजस्थान में तीन लड़कों को तेल डालकर जिंदा जला दिया, पुलिस दबाकर बैठी रही मामला

Three boys were burnt alive by pouring oil, the police was sitting on the matter प्रकाश रविवार रात रीको क्षेत्र फेज-1 स्थित मृदु प्लास्टिक के पास से अपने साथी जसवंत व सुंदर के साथ जा रहा था। फैक्ट्री से कुछ आवाज आई तो भीतर चले गए। वहां तीन-चार लाेगाें ने उन्हें पकड़कर मारपीट शुरु कर दी। फोन कर चार-पांच लाेगाें को बुला लिया। उक्त सभी लोग उन्हें एक कबाड़े के गोदाम में ले गए और बेरहमी से पिटाई करने लगे