कमरों में सोते रह गए घर वाले, चोर ले गए जेवर और लाखों रुपए

जयपुरPublished: May 12, 2023 09:02:03 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi



Thieves Took Away Jewelry And Lakhs Of Rupees: बीकानेर में गर्मी बढ़ने के साथ चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। सैरुणा के बाद अब चोरों ने कोलायत के हाड़ला रावलोतान व भाटियान में बुधवार की रात तीन घरों को निशाना बनाया।

Thieves Took Away Jewelry