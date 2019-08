जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 98 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस

जयपुर। जेडीए ( Jaipur Development Authority ) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आवासीय में कॉमर्शियल गतिविधि ( Commercial Activoty ) करने और पर्याप्त अग्निशमन उपकरण ( Fire Brigade Equipements ) नहीं होने पर शहर के 55 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और 98 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस किए हैं।

ये नोटिस जेडीए के जोन एक से 8 तक के क्षेत्र में स्थित रूफटॉप रेस्टोरेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट को जारी किए गए हैं। सभी को 7 दिन के लिए नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद भी अवैध गतिविधियां जारी रही या फायर एनओसी नहीं ली गई तो जेडीए सख्त कार्रवाई करेगा।

अग्निकांड के बाद बनाई थी पांच टीम

जेडीए एसपी प्रीति जैन ने बताया कि गुजरात के सूरत में हुए अग्निकांड के बाद जेडीए ने 5 टीमें बनाकर जोन एक से 8 तक शहर में सर्वे कराया हैं। सर्वे टीम में प्रवर्तन शाखा सहित इंजीनियरिंग, नगर नियोजन सहित अन्य विभागों के कार्मिक शामिल किए गए।

8 जोन में 235 जगहों पर सर्वे

इन 5 टीमों ने शहर में के 8 जोन क्षेत्रों में 235 जगहों पर सर्वे किया, जिनमें 153 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें को 55 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और 98 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जैन ने बताया कि जोन 9 से 14 और पीआरएन नॉर्थ व साउथ क्षेत्र में सर्वे का काम चल रहा है। यहां का सर्वे पूरा होने के बाद वहां भी नोटिस जारी किए जाएंगे।

उधर, शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ( Govind Singh Dotasara ) ने बुधवार को झुंझुनू जिले के नवलगढ़ ब्लॉक के राजकीय विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्बोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जहां विवेकान्नद मॉडल स्कूल नहीं हैं, वहां अब राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर राज्य सरकार ( Education Department of rajasthan ) द्वारा अगले शिक्षा सत्र से एक अंग्रेजी स्कूल ( English Medium School ) खोला जाएगा।

उन्होेंने बताया कि सरकार द्वारा पहले जिला मुख्यालयों पर एक अंग्रेजी स्कूल खोलने ( english schools will opening in rajasthan ) की शुरूआत की जा चूकी है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार नवाचार करने जा रही है। सरकार हर विद्यालय में वांशिक सुविधा ( development of government school ) उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।