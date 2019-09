jodhpur polluted city: जोधपुर राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर

जयपुर।

Jodhpur the most polluted city in Rajasthan: सूर्य नगरी (Sun City) के नाम से विख्यात जोधपुर शहर इन दिनों प्रदूषण (pollution) के मामले में भी चर्चा में है। हाल ही में एक सर्वेक्षण (survey) में जोधपुर (Jodhpur) को राजस्थान (Rajasthan) का सबसे प्रदूषित शहर ('city) बताया गया है। यही नहीं जोधपुर प्रदूषण के मामले में देश के सौ सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में 14वें स्थान पर आ गया है।



राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देश पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से कराए सर्वे में वर्ष 2018 के दौरान देश के सौ सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों की सूची में राजस्थान के पांच औद्योगिक शहर शामिल किए गए हैं।

इनमें जोधपुर प्रदेश में पहले और देश में 14वें स्थान पर है। वहीं पिंकसिटी जयपुर की बात की जाए तो यह 25वें स्थान पर है। इस सूची में देश का सबसे प्रदूषित औद्योगिक शहर महाराष्ट्र के तारापुर को बताया गया है।

आपको बता दें मंडल ने क्रिटिकल यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआइ) के तहत देश के औद्योगिक शहरों का सर्वे करवाया था। इसमें पानी, हवा व जमीन में प्रदूषण के स्तर को मापने के बाद प्रदूषण सूचकांक तैयार किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह रिपोर्ट एनजीटी में पेश की। एनजीटी ने गत 10 जुलाई को जारी आदेश के साथ ही देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित सौ शहरों के प्रदूषण सूचकांक की जानकारी दी है।

सूची मे वर्ष 2018 में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में जोधपुर कुल 81.16 सीईपीआइ के साथ 14वें स्थान पर और प्रदेश में पहले स्थान पर है। पाली 80.48 सीईपीआई के साथ 15वें, भिवाड़ी 79.94 सीईपीआइ के साथ 20वें, सांगानेर (जयपुर) 79.10 सीईपीआइ के साथ 22वें तथा जयपुर 77.40 सीईपीआइ के साथ 25वें स्थान पर है।

देश में सबसे ज्यादा 93.69 सीईपीआइ के साथ तारापुर पहले नम्बर पर है। सबसे आखिरी यानी 100वें स्थान पर 20.23 सीईपीआइ अंक के साथ मध्यप्रदेश का पीतामपुर शहर है।