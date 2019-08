CM ने दी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि, भगवद्गीता हाथ में ले सबसे कम उम्र में आज ही के दिन चढ़े थे फांसी पर

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) ने अपने ट्विटर अकाउंट से क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस ( veer khudiram bose ) को श्रद्धांजलि अर्पित की है। CM ने लिखा है— 'शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, जो मातृभूमि के प्रति अपने अटूट प्रेम के लिए मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए।'

My humble tributes on martyrdom day of Shaheed #KhudiramBose, one of the youngest revolutionary, who walked upto the gallows smiling for his unwavering love for the motherland. pic.twitter.com/nQZktsbt0Y