प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग के कारण आत्महत्या कर रहे कोटा के छात्र

जयपुरPublished: Jan 28, 2023 08:29:15 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Most Suicides In Kota Coaching Due To Love Affair : कोटा में एक के बाद एक हो रही आत्महत्या का कारण सरकार ने प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग, सेंटर के अंतरिक टेस्ट और अभिभावकों की महत्वाकांक्षा है। यह बात हम नहीं कर रहे हैं राजस्थान की सरकार ने अटरू (बारां) विधायक पानाचंद मेघवाल के सवाल के जवाब में विधानसभा में दिया है। अब सरकार इसे रोकने के लिए जस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेग्युलेशन-2023) बिल ला रही है।