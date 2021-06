भवानी कुमारी को रक्षा राज्य मंत्री पदक

जयपुर, 18 जून

वन राजस्थान गल्र्स बटालियन एनसीसी (One Rajasthan Girls Battalion NCC) की सीनियर जीसीआई भवानी कुमारी ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय (central government ministry of defense) की ओर से रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित होकर राजस्थान निदेशालय (Directorate of Rajasthan) का गौरव बढ़ाया है। कर्नल जितेंद्र कुमार शौर्य चक्र कार्यवाहक उप महानिदेशक, राजस्थान निदेशालय ने सीनियर जीसीआई को आज रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र एवं पदक से सम्मानित किया। ग्रुप कमांडर कर्नल एस पी तिवारी ने बताया कि यह पदक एवं प्रशंसा पत्र संपूर्ण भारत में 8 उत्कृष्ट एनसीसी सेवा कर्मियों को मिलता है जिसके चयन का आधार उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और एनसीसी में अनुकरणीय योगदान है।

सीनियर जीसीआई भवानी कुमारी ने पिछले 8 वर्षों में एनसीसी कैडेट को राष्ट्रीय एकता जागरुकता प्रोग्राम, थल सैनिक शिविर में राष्ट्रीय शूटिंग और नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए कैडेट को आले दर्जे की ट्रेनिंग दी है।