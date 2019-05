राहुल गांधी का PM पर तंज! अंग्रेजी डिक्शनरी में जुड़ा नया शब्द 'Modilie', CM गहलोत ने भी किया रीट्वीट

जयपुर।

लोकसभा के लिए देश में अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। वहीं, चुनावी सरगर्मियों के बीच दिग्गजों में 'डिजिटल वार' छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष Rahul Gandhi ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दावा किया है कि अंग्रेजी शब्दकोश ( Oxford Dictionary ) में PM Narendra Modi के नाम पर नया शब्द 'Modilie' के रूप में जुड़ गया है।

There’s a new word in the English Dictionary. Attached is a snapshot of the entry :) pic.twitter.com/xdBdEUL48r

राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि 'मोडीलाइ' अब अंग्रेजी का नया आधिकारिक शब्द बन गया है और इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने संकलन में नए शब्द के रूप में शामिल किया है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

वहीं, खास बात ये है कि राहुल गांधी की ओर से ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस पोस्ट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रीट्वीट किया है। साथ ही इस पोस्ट पर अब तक हजारों लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर इसे खूब लाइक व शेयर भी किया जा रहा है। इसकी शेयरिंग की वजह से ये शब्द अचानक से गूगल ट्रेंड में भी आ गया है।

राहुल गांधी ने 'Modilie' शब्द को लेकर दो पोस्ट शेयर की है। साथ ही Modilie Word Meaning बताते हुए उन्होंने लिखा 'जो सच को लगातार सुधारता है।' उन्होंने यह भी लिखा है कि इस शब्द का इस्तेमाल दो और तरह से भी किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका 'लगातार और आदतन झूठ बोलना' और दूसरा तरीका 'बिना रुके झूठ बोलना' है।

'Modilie' शब्द को लेकर राहुल गांधी ने दूसरी पोस्ट गुरुवार को शेयर की है। इस पोस्ट में उन्हीने एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और लिखा है कि 'Modilie' एक नया शब्द है, यह पूरे विश्व में मशहूर हो गया है. अब एक वेबसाइट भी आ गई है, जिसमें सबसे अच्छे ‘Modilie' की लिस्ट है'।

‘Modilie’ is a new word that’s become popular worldwide. Now there’s even a website that catalogues the best Modilies! https://t.co/Ct04DlRsj3